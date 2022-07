Corpo de Bombeiros de Carapicuíba já tem imóvel definido

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 11 de dezembro de 2018

A unidade do Corpo de Bombeiros de Carapicuíba já tem local definido. O imóvel ficará na Av. General Teixeira Lott. A conquista atende uma reivindicação antiga da população que sempre dependeu das corporações instaladas nos municípios vizinhos.

Atualmente, as cidades da região Oeste são atendidas pelo 18º Grupamento de Bombeiros, que tem sede em Barueri. Além disso, há subgrupamentos em Osasco e em Santana de Parnaíba.

Em caso de ocorrências em Carapicuíba, homens e viaturas das três unidades são deslocados à cidade. Com um quartel próprio, o objetivo é garantir mais agilidade no atendimento dos chamados.

A unidade de Carapicuíba será composta por 26 bombeiros, três viaturas, sendo um caminhão de combate a incêndio (autobomba), uma ambulância de resgate e uma viatura para uso administrativo.

O local terá sala de treinamento, sala de comunicações, alojamento, sala de descanso, refeitório e banheiro com acessibilidade. É importante destacar que os bombeiros ficam 24 horas no quartel.

Em 2017, o Corpo de Bombeiros registrou 2.850 ocorrências em Carapicuíba, entre casos de incêndio, resgate, salvamento, prevenção e apoio.

Novas viaturas da Polícia Militar

Outra importante conquista para Carapicuíba foi a chegada de cinco novas viaturas para a Polícia Militar. Os veículos já estão nas ruas contribuindo com as operações realizadas no município.