Programa Time do Emprego forma a quarta turma em Carapicuíba

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 11 de dezembro de 2018

O programa estadual Time do Emprego já formou 85 alunos ao longo de 2018 na cidade de Carapicuíba, capacitando os profissionais para novas vagas no mercado de trabalho com um curso de orientação prático e dinâmico. Na segunda-feira, dia 10, ocorreu a formatura da quarta turma, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho. Ao todo, 25 jovens e adultos receberam o certificado de conclusão após 12 encontros de capacitação profissional, realizados no Ganha Tempo Carapicuíba.

A formanda Hilda de Oliveira, de 42 anos, comenta que o aprendizado foi muito proveitoso. “Se colocarmos em prática tudo o que aprendemos, nas próximas oportunidades que surgirem vamos estar mais preparados”, conclui.

O Time do Emprego já beneficiou muitas pessoas desde sua implantação. Participante da primeira turma de 2018, Marcia Juliana, de 41 anos, ressaltou que o curso foi de grande valia. “As portas estavam fechadas para mim, e com a realização do curso, abrangeu mais meus conhecimentos e me auxiliou na busca de recolocação profissional”, afirma.

O programa é uma parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Carapicuíba, capacitando jovens a partir de 16 anos em busca da sua primeira oportunidade e adultos que visam recolocação no mercado de trabalho. Os 12 encontros preparam o candidato para concorrer às melhores vagas de emprego, com orientações sobre como formular um currículo, marketing pessoal, dinâmica de grupo e networking, além de desenvolver habilidades e competências.