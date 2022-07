Programa Jovem Cidadão está com inscrições abertas para vagas de estágio em Carapicuíba

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 13 de dezembro de 2018

Visando a inserção dos jovens no mercado de trabalho, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio do programa “Jovem Cidadão – meu primeiro trabalho”, do Governo do Estado, promove inscrições para vagas de estágio para estudantes entre 16 e 21 anos.

O projeto é para quem está cursando do 1º ao 3º ano do Ensino Médio (com a ressalva de que o aluno do 3º ano precisa se inscrever até o mês de fevereiro para cumprir o período de estágio).

As inscrições podem ser feitas a qualquer momento, pelo site www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br. Para se inscrever, o aluno deve fornecer o RA (Registro Acadêmico) de matrícula da escola em que estuda e o RG.

Será disponibilizada uma bolsa-auxílio no valor de R$ 65,00 por parte do Governo, além de R$ 3,13 por hora estagiada, vale transporte, entre outros benefícios por parte da empresa contratante.