Prefeitura de Carapicuíba prepara Cantata de Natal para esse sábado, 15

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 13 de dezembro de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Cultura e Turismo, prepara evento especial para esse sábado, dia 15, a “Cantata de Natal 2018”. A programação acontece no calçadão do Centro, a partir das 14 horas, com diversas apresentações natalinas, visita do Papai Noel, presépio e brinquedos infláveis.

Entre as atividades, o público contará com atrações para toda família. Espetáculos de balé, peças teatrais, concertos de orquestras, shows de bandas locais e corais temáticos. As crianças carapicuibanas poderão ainda encontrar o Bom Velhinho durante toda a tarde.

Clique aqui e confira a programação completa.

Feira de Artesanato

Vale lembrar que durante todo o mês de dezembro, o calçadão também recebe a “Feira Municipal de Artesanato”, das 9 às 19 horas. Artesãos da cidade participam com seus trabalhos, são artigos em bordado, croché, arte em tecido e porcelana, moda afro e indígena, tapeçaria, tecelagem, bijuterias e muito mais. É a oportunidade para prestigiar os artistas locais e encontrar o presente ideal.