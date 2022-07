Escolas da Prefeitura de Carapicuíba coletam mais de 5 mil litros de óleo usado

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 19 de dezembro de 2018

As escolas da Prefeitura de Carapicuíba, por meio da campanha “Lugar de óleo de cozinha usado é na escola”, apresentaram resultados positivos na cidade. Na última sexta-feira, 14, gestores da rede municipal, que participaram do programa, receberam o certificado de “Protetor do Meio Ambiente”. O evento aconteceu no auditório da Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (Falc), localizada na Estrada da Aldeia.

O selo é o reconhecimento do esforço em preservar a fauna e flora, através da captação do óleo usado, evitando o despejo inapropriado do produto nos rios e matas da cidade. Agora os litros recolhidos serão reutilizados, transformados em biodiesel ou reprocessados para voltar à mesa do consumidor.

Ao todo foram recolhidos mais de 5.400 litros de óleo usado. O produto foi coletado nas Emeis e Emefs de Carapicuíba, em que os alunos foram incentivados através de gincanas, brincadeiras e produção de mascote (Olito) para representar a importância da preservação do meio ambiente.

A parceria entre Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, com o Instituto Preserva, Sabesp, Instituto Àua e empresas parceiras beneficiaram a coleta do óleo usado.

A secretária de Educação ressaltou o projeto e parabenizou a todos que participaram da campanha. “Agradeço em nome de toda população e espero, que para o próximo ano aumentemos a quantidade coletada”.