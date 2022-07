Programa de Auxílio Desemprego inicia novas turmas do curso de manicure em Carapicuíba

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 19 de dezembro de 2018

Por meio do Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, a Prefeitura de Carapicuíba abriu nova turma do curso de manicure e pedicure para as bolsistas que atuam nas repartições públicas.

As aulas já iniciaram e têm o objetivo de oferecer capacitação profissional, agregando valor e conhecimento ao currículo e incentivando a geração de renda.

O Programa de Auxílio Desemprego é um benefício municipal que auxilia os cidadãos que não possuem nenhuma renda fixa, ofertando bolsas no valor de R$ 724, além de benefícios para atuar nas repartições públicas por um período de até 180 dias, com possibilidade de prorrogação de contrato por mais seis meses. Todos os bolsistas participantes realizam cursos de qualificação.

Os interessados devem ficar atentos às novas aberturas de vagas do programa, acompanhando os editais publicados no Diário Oficial pelo portal da Prefeitura (www.carapicuiba.sp.gov.br).