Carapicuíba promove cursos de capacitação para servidores dos Cras

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 26 de dezembro de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba promoveu na quinta-feira, 27, o dia de capacitação para os servidores dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

Com palestras e oficinas, a ação visou desenvolver as habilidades dos profissionais e promover maior qualificação no atendimento ao público. Além de atividades específicas e dinâmicas de grupo, os prestadores de serviço receberam orientações acerca do sistema de atendimento dos Cras e do Creas, diferenciando os serviços e mostrando suas particularidades.

Também foi destacada a ação do Centro Pop, que atende pessoas em situação de rua, nas quais a vulnerabilidade social é extrema.

O evento foi promovido pela equipe técnica da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, repartição pública da Prefeitura de Carapicuíba.