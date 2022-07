Contribuintes começam a receber carnês do IPTU em janeiro

Secretarias: Receita e Rendas

Data de Publicação: 26 de dezembro de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba começa a enviar em janeiro os carnês do IPTU 2019. O pagamento da primeira parcela pode ser realizado com 10% de desconto até o próximo dia 22.

Os lançamentos de IPTU estarão disponíveis no site do município a partir do dia 2 de janeiro. A 2ª via do IPTU já está disponível no site. Clique aqui e imprima.

Se você, contribuinte, não receber o carnê até o dia 15 de janeiro e quiser quitar antecipadamente, retire a parcela pelo site do município ou na Secretaria de Receita e Rendas a partir do próximo dia 2.