Prefeitura realoca serviços de saúde e desativa prédio do Cemm

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 2 de janeiro de 2019

Na última semana do ano, a Prefeitura de Carapicuíba alcançou um importante objetivo na área da saúde. Depois de mais de 10 anos funcionando em local inapropriado, todos os serviços oferecidos no antigo Centro de Especialidades Médicas Municipal (CEMM) foram realocados.

Localizado na Vila Sul Americana, o complexo do antigo CEMM abrigava diversos serviços de saúde de forma precária e insegura, como especialidades médicas, o Centro de Fisioterapia, o Núcleo de Atendimento de Infectologia de Carapicuíba (Naic), a Vigilância em Zoonoses e ainda a Isenção Tarifária, o Serviço Social de Saúde, o Programa de Atendimento Domiciliar (PAD) e o Projeto Acolhe.

Em dois anos de gestão, a Prefeitura conseguiu transferir esses serviços para locais acessíveis, com estruturas adequadas para equipamentos de saúde. Em 2018, por exemplo, foram inauguradas as novas instalações da Policlínica, do Centro de Fisioterapia e do Naic. Além da valorização dos profissionais de saúde, as mudanças proporcionam segurança, conforto e atendimento digno aos carapicuibanos.

Outro importante benefício é a economia. O valor gasto com aluguel no imóvel do antigo CEMM poderá ser investido em outras áreas.

Aspas do Prefeito

Confira os novos endereços:

Policlínica

Rua Itajubá, s/n (esquina com a Rua Zacarias de Medeiros) – Parque Santa Tereza

Centro de Fisioterapia

Avenida Consolação, 505 – Vila Gustavo Correa (dentro do Parque Gabriel Chucre)

Naic

Rua Ernestina Vieira, 70 – Vila Dirce (ao lado do Pronto Atendimento Vila Dirce)

Vigilância em Zoonoses

Rua João Acácio de Almeida, 150 – Jardim das Belezas

Isenção Tarifária

Avenida Presidente Vargas, 208 – Vila Caldas (mesmo local da Secretaria de Saúde)

Serviço Social de Saúde

Avenida Presidente Vargas, 208 – Vila Caldas (mesmo local da Secretaria de Saúde)

PAD

Rua João Acácio de Almeida, 150 – Jardim das Belezas

Projeto Acolhe

Rua Ernestina Vieira, 70 – Vila Dirce (dentro do Naic)