Prefeitura abre inscrições para aulas de música e balé

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 3 de janeiro de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Associação Foco Arte e Desenvolvimento, oferece 41 vagas remanescentes para aulas de música (violão) e atividades complementares (jiu-jitsu e inglês) para meninos, além de vagas de balé para meninas de 6 a 12 anos, matriculados na rede pública de ensino ou particular comprovando 100% de bolsa. Os participantes também fazem aulas de inglês.

As inscrições começam na segunda-feira, dia 7, das 9 às 16 horas, na sede da Secretaria (av. Presidente Vargas, 280 – Vila Caldas). É necessário levar original e cópia do RG do responsável e da criança, comprovante de renda atual, comprovante de endereço, duas fotos 3×4 e declaração escolar.

As matrículas serão realizadas mediante apresentação de todos os documentos solicitados, comprovação de renda e visita técnica. Os beneficiados são famílias de baixa renda, cujos vencimentos de seus membros não ultrapassem 1 salário mínimo e meio (R$ 1.431.00).

Serão duas turmas, manhã e tarde, que terão aulas na IBM Alphaville. Vale ressaltar que será disponibilizado transporte gratuito para os alunos até o local. Ainda durante o horário de aula, as crianças recebem lanche.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone 4164-5413.