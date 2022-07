Após negociações, Prefeitura garante menor reajuste na tarifa de ônibus

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 3 de janeiro de 2019

As cidades da Região já estão publicando os decretos de reajuste anual da tarifa de ônibus. A Prefeitura de Carapicuíba negociou com as empresas concessionárias para que o valor fosse o menor possível. A partir de sábado, dia 5, a passagem passa de 4,35 para R$ 4,50. É importante destacar que as empresas de ônibus pleiteavam aumento por volta de R$ 5.