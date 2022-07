Carapicuíba abre vagas para cursos de alimentação

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 4 de janeiro de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, abre vagas para os cursos de Alimentação de Rua e Boas Práticas de Manipulação de Alimentos.

O curso é ofertado aos empreendedores da área alimentícia e para quem deseja abrir seu próprio negócio no ramo. As inscrições ocorrem entre os dias 10 e 18 de janeiro. O candidato deve ter acima de 16 anos e ter concluído o ensino fundamental.

Para efetuar a inscrição, é necessário comparecer ao Ganha Tempo Carapicuíba (Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce – Plaza Shopping) ou ao Centro Público de Economia Solidária (Avenida Inocêncio Seráfico, 2454 – Jd. Santo Estevão), munido de RG, CPF e comprovante de residência.

O projeto promove a qualificação profissional, o desenvolvimento do trabalho e a geração de renda. A iniciativa é do Governo Federal, em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba.