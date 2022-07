Prefeitura inicia obra de canalização no córrego ao lado do Parque Planalto

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 10 de janeiro de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, iniciou o serviço de canalização do córrego que fica localizado ao lado do Parque Planalto.

Ao todo estão sendo utilizados 60 metros de aduelas para a canalização. A ação tem como objetivo melhorar o escoamento da água que passa pelo córrego e evitar que ocorram enchentes no local.

Vale lembrar que a Prefeitura trabalha firme para prevenir enchentes. Em 2017, por exemplo, Carapicuíba firmou convênio com Barueri e efetuou o desassoreamento do Rio Cotia, localizado na divisa entre as duas cidades. A obra fez com que o curso das águas voltasse a fluir com normalidade e as chuvas deixaram de ser motivo de preocupação aos moradores da região.

Outra ação feita pelas equipes de obras foi o processo de retificação para melhorar as condições de escoamento das águas do córrego localizado na Estrada do Guatambu, entre os bairros São Daniel e Santo Estevão.

E em 2018 foram instalados mais de 1 km de tubos para captação de águas pluviais em córregos da cidade.

As atividades de prevenção incluem ainda instalações de tubos para capitação de águas pluviais e as operações diárias de limpeza de boca de lobo, cata-treco e retirada de entulhos.