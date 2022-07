Carapicuíba sedia evento da cultura Hip Hop nesse sábado, 12

10 de janeiro de 2019

Com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Cultura e Turismo, a cidade de Carapicuíba sedia no próximo sábado, 12, a 2ª edição do BreakSP Battle. O evento, voltado à cultura Hip Hop, acontece no parque Gabriel Chucre, a partir das 10 horas.

A edição traz as diferentes vertentes do movimento, como as batalhas de Breaking (categorias para homens, mulheres e crianças), batalha de rimas (Mcs), graffiti, djs, shows musicais e palestras. As manifestações artísticas têm o objetivo de apresentar e fomentar a força cultural do Hip Hop na cidade e região.

O formato Batalha é a maneira de expressão mais antiga no Breaking, surgindo nos Estados Unidos na década de 70. Com o passar do tempo, as batalhas deixaram de ocorrer exclusivamente nas ruas e passaram a acontecer também dentro de ginásios, escolas, clubes, ganhando os palcos e estádios.

A competição, que recebe jovens de outros estados, se desenvolverá pelo sistema de chave, iniciando com oitavas de finais, passando para quartas de finais, semifinais e finais, definindo os campeões que serão premiados. A comissão julgadora será composta por convidados renomados do movimento Hip Hop.

Segundo o organizador e bboy Jefferson Twister, a 2ª edição do BreakSP Battle coloca Carapicuíba no mapa do Hip Hop e apresenta às pessoas a cultura desenvolvida na cidade e na região Oeste.

“Meu primeiro contato com arte e dança foi em Carapicuíba, minha primeira cobertura de evento, meu primeiro grupo e a primeira aula que dei foi na minha cidade, e hoje minha vida gira em torno disso e essa é a forma que encontrei de retribuir o significado que essa cidade tem para mim e em como a cultura hip hop pode transformar vidas”, finaliza.