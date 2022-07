Prefeitura segue com reformas nas escolas municipais

Data de Publicação: 16 de janeiro de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Educação, segue reformando as escolas municipais da cidade. As revitalizações têm o objetivo de aumentar o conforto e a segurança dos alunos e funcionários. E aproveitando o período de férias, a Emei Ciranda da Criança recebe neste mês as obras de melhorias para a volta às aulas.

Localizada no Parque Flórida, a unidade passa por reforma e readequação. Entre as ações, a escola já conta com cobertura na entrada principal, troca de todos os pisos (num total de 608m²), construção de nova rede de esgoto, instalação de novas luminárias e manutenção das partes elétricas e hidráulicas. A previsão é que as obras sejam concluídas antes do início das aulas.

Programa Construindo o Futuro

Outras escolas da rede municipal de ensino também passam pelas reformas através do programa “Construindo o Futuro”. Lançado no segundo semestre de 2018, o projeto leva um mutirão de melhorias às unidades, com reparos internos e externos, manutenção elétrica e hidráulica, obras de acessibilidade, instalação de cameras de monitoramento e alarmes, além de novos mobiliários e computadores.

Em sua primeira fase, o programa entregou a revitalização completa das escolas Nai Molina e Tico-Tico. A Emei Cidade Ariston, Carmelinda e Emef Miguel Costa Junior recebem as etapas finais de obras, já as unidades Peter Pan, Vó Tonha, Aconchego e Paraíso iniciaram as atividades neste mês.