Sebrae promove semana de palestras para microempreendedores

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 17 de janeiro de 2019

O Sebrae-SP, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho de Carapicuíba, promove a semana do Super MEI, de 28 de janeiro a 1º de fevereiro, das 18 às 22 horas, para pessoas físicas, que possuem algum negócio informal e jurídicas, sendo apenas as que têm CNPJ.

A semana do Super MEI, conta com palestras, oficinas e orientações para ajudar o microempreendedor a aprimorar conhecimentos técnicos e de gestão, aumentar vendas, diversificar produtos e agregar valor à empresa. Além disso, os participantes receberão orientações sobre linhas de crédito e aplicativos de gestão e poderão participar do Programa Juro Zero, que consiste em fazer empréstimo sem juros.

O evento do Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, será no Ganha Tempo de Carapicuíba – Localizado no Plaza Shopping – Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce.

Para se inscrever vá ao Ganha Tempo de Carapicuíba ou ligue: 4167-6303 / 4167-6273. As inscrições encerram no próximo dia 24.