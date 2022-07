Prefeitura convoca candidatos do concurso de Guarda Civil para avaliação psicológica

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 24 de janeiro de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba publicou o edital de convocação para a avaliação psicológica dos candidatos a Guarda Civil, que consistirá em uma bateria de exames e entrevistas, validados pelo Conselho Regional de Psicologia e instruções normativas da Polícia Federal.

A avaliação será realizada no próximo domingo, dia 27, no Campus Etec/Fatec Carapicuíba – Avenida Francisco Pignatari, 650 – Vila Gustavo Correa, em dois horários, às 8 e 14 horas.

No dia, o candidato deve apresentar um documento oficial de identidade com foto. Além disso, é vedada a entrada e presença de pessoas que não constem no edital.

Para acessar o edital de convocação entre no site da Prefeitura, clique em atos oficiais, Concursos Público, Concurso Público Nº 04/2018 e por último clique em Convocação para avaliação psicológica.