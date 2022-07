Carapicuíba inicia construção de Complexo Educacional

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 24 de janeiro de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Educação, iniciou as obras de construção do primeiro Complexo Educacional da cidade. O projeto será desenvolvido no antigo terreno da CSU, no bairro Ariston, que abre as portas para serviços de educação e cidadania à população.

O espaço foi organizado e reunirá em um só lugar: duas novas escolas de educação infantil (creche e pré-escola), quadra coberta, playground, auditório, salas administrativas, espaços para oficinas culturais, além da reforma do atual campo, que ganha grama sintética.

Abandonado durante anos, o terreno abrigava edificações velhas, deixando o local inseguro e exposto ao uso incorreto, como descarte ilegal de entulho e foco para provedores de doenças. Agora, com mais de 12.000m², a área passa a oferecer instalações modernas, proporcionando educação e lazer aos moradores da região.