Carapicuíba: um canteiro de obras

Secretarias: Desenvolvimento Urbano

Data de Publicação: 24 de janeiro de 2019

Colocando lenha na locomotiva, a Prefeitura inicia o ano de 2019 anunciando uma série de conquistas para a cidade. São benefícios nos mais diversos setores, com políticas públicas voltadas para a melhoria de qualidade de vida da população e obras nos bairros.

Confira abaixo as principais obras em andamento na cidade:

PARQUE DOS PATURIS – Abandonado por mais de 20 anos, o parque passa por uma revitalização e recebe cercamento completo, além de uma ciclovia de mais de 1.500 metros e três pistas de caminhada. Os benefícios incluem videomonitoramento, instalação de campo de grama sintética, banheiros, salas de administração e ainda reforma da pista de skate.

TERMINAL VILA MENCK – Depois da Marginal do Cadaval pavimentada e iluminada, a população recebe agora o terminal rodoviário. A obra soma duas rotatórias, quadra poliesportiva, playground, pista de skate e urbanização total da área.



TERMINAL CENTRAL – Obra que irá facilitar o fluxo na região central da cidade. O terminal soma 12mil m² e terá 19 baias.

UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS – O equipamento está sendo instalado na avenida General Teixeira Lott, e a equipe será composta por 26 bombeiros, 3 viaturas (sendo um caminhão autobomba), uma ambulância de resgate e uma viatura para uso administrativo.

CENTRO ADMINISTRATIVO – Um novo prédio para abrigar diversas secretarias de governo. Em uma área de 6 mil m², o prédio soma 2.500 m² construídos. É a Prefeitura com melhor atendimento, nos mais diversos serviços. Mais facilidade e conforto para o cidadão. Melhores condições de trabalho para o servidor.

ESCOLAS – Três novas escolas já estão em fase de acabamento, na Vila Menck (Marginal do Cadaval), Novo Horizonte (rua Áquila) e Parque Santa Tereza (Rua Sérgio Cardoso).

Outras três novas unidades seguem em fase final de obras, nos bairros da Cohab (rua Egeu), Parque Santa Tereza (rua Rodolfo Severino Cândido) e Jardim Angélica (rua Egilio Vitorello).



REFORMAS NA REDE DE SAÚDE – Os equipamentos públicos de saúde passam por uma completa reforma: elétrica e hidráulica, telhado, piso, pintura e novo mobiliário. As primeiras unidades a serem reformadas são as UBSs do Novo Horizonte, Cohab V, Vila Menck e Vila Dirce. A Secretaria de Saúde também será transferida para novo prédio.

PROGRAMA CONSTRUINDO O FUTURO – Um mutirão de reformas nas escolas municipais: telhado, pintura, manutenção elétrica e hidráulica, obras de acessibilidade, além de câmeras de videomonitoramento, novo mobiliário e computadores.

Já foram entregues a Emef Nai Molina e a Emei Tico Tico. A Emef Miguel Costa e as Emeis Cidade Ariston e Carmelinda estão em fase de acabamento. As Emeis Paraíso, Peter Pan, Vó Tonha e Aconchego em fase de obras.

CSU – O antigo Centro Social Urbano passa por revitalização completa. O local, que soma mais de 12 mil m², já está em obras, com a construção de duas escolas, quadra poliesportiva, auditório, oficinas culturais, administração, e ainda a revitalização do campo de futebol, que recebe grama sintética.

PISTA DE SKATE – Reunindo diversos obstáculos que facilitam o desenvolvimento das manobras na modalidade street, a pista está em obras no Parque do Planalto.

Além disso, a Prefeitura continua investindo no programa IluminAção, com instalação de lâmpadas de LED e fiação subterrânea. Já foram iluminadas a avenida Consolação, Inocêncio seráfico e Victório Fornazaro, assim como a Estrada da Fazendinha e o Corredor Oeste – trecho Carapicuíba, o que inclui as avenidas Deputado Emílio Carlos, Mário Covas e Desembargador Eduardo Cunha de Abreu.

A mobilidade urbana é outro setor contemplado com benefícios. É que a Prefeitura implantou o maior programa de recapeamento da história da cidade, envolvendo 280 ruas. Conforto para pedestres e motoristas, além da valorização imobiliária e o embelezamento local.