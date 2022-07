Prefeitura de Carapicuíba congela valor do IPTU há dois anos

Secretarias: Receita e Rendas

Data de Publicação: 31 de janeiro de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba segue trabalhando para investir na cidade. Por isso, organizou as contas públicas para que não houvesse aumento no valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). A alíquota segue congelada desde 2017 e os munícipes receberam os mesmos valores do imposto nos dois anos seguintes.

Em 2017 foram parceladas as dívidas anteriores existentes, com o objetivo de estruturar o orçamento. Já em 2018 o município recebeu investimentos importantes dos governos Federal e Estadual. Carapicuíba tem a arrecadação de aproximadamente R$ 1.000 por habitante ao ano, por isso, a importância desses repasses para investimento na cidade sem prejudicar os munícipes.