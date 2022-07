Prefeitura inicia entrega de kit e uniforme escolar no primeiro dia de aula

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 6 de fevereiro de 2019

No último dia 4, cerca de 19 mil alunos retornaram às aulas na rede municipal de ensino de Carapicuíba. E a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, cumpriu novamente a meta e começou a entrega dos kits e uniformes escolares já no primeiro dia de aula de 2019.

Num cronograma que segue pelos próximos dias, todas as crianças matriculadas nas 47 escolas municipais da cidade, do berçário ao 5º ano do ensino fundamental, somando os estudantes do EJA (Ensino de Jovens e Adultos), receberão os materiais necessários para o aprendizado completo dentro da sala de aula para o ano todo.

Os kits escolares foram preparados de acordo com cada fase de ensino, atendendo as necessidades pedagógicas, assim como os uniformes, confeccionados para cada faixa etária. Tal ação garante material escolar e uniformes de qualidade e de forma gratuita a todos os alunos.

Composição dos kits e uniformes

Nas maternais, os pequenos recebem agenda, massa de modelar, giz de cera, tinta guache, pasta com elástico, cola branca e mochila pequena. Já na educação infantil, adiciona-se lápis de cor, cola colorida, caderno de cartografia, estojo escolar, lápis de escrever, borracha, apontador, tesoura, canetinha, régua e mochila pequena.

Os kits para os alunos do 1º e 2º ano do ensino fundamental contém ainda caderno brochura e mochila grande. Os estudantes do 4º e 5º ano e EJA contam com canetas esferográficas.

Os uniformes serão distribuídos a meninas e meninos, que incluem: camisetas, jaqueta, calça, bermuda, short-saia (para as meninas), pares de meias e tênis.

Programa Construindo o Futuro

Lançado no segundo semestre de 2018, o programa de reformas nas escolas segue a todo vapor em 2019. O projeto leva um mutirão de melhorias às unidades municipais, com reparos internos e externos, manutenção elétrica e hidráulica, obras de acessibilidade, instalação de cameras de monitoramento e alarmes, além de novos mobiliários e computadores.

Em sua primeira fase, o programa entregou a revitalização completa das escolas Nai Molina e Tico-Tico. A Emei Cidade Ariston, Carmelinda e Emef Miguel Costa Junior recebem as etapas finais de obras, com entrega prevista já para essa semana. As unidades Peter Pan, Vó Tonha, Aconchego e Paraíso iniciaram as atividades de revitalizações.