Prefeitura de Carapicuíba intensifica programa ‘Patrulha da Dengue’ em fevereiro

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 7 de fevereiro de 2019

O clima quente e as chuvas de verão facilitam a reprodução do mosquito Aedes aegypti, que além da dengue, transmite os vírus da febre amarela, zika e chikungunya. Por isso, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde intensifica neste mês, através de mutirões, o programa ‘Patrulha da Dengue’.

A mobilização acontece nos próximos sábados de fevereiro, em locais com maiores índices de focos do mosquito. No dia 9, o primeiro bairro a receber a intensificação será o Ariston. No dia 16, o programa será realizado no bairro Ana Estela e dia 23, no Novo Horizonte.

Os mutirões contam com cerca de 100 colaboradores, que se dividirão em ações de vistorias nas residências em busca de possíveis criadouros do mosquito, panfletagem com orientações sobre formas de combate ao Aedes aegypti e ainda vacinação contra a febre amarela, para os moradores que não receberam a dose.

É importante lembrar que os agentes de saúde do ‘Patrulha da Dengue’ percorrem os bairros da cidade diariamente, durante todo o ano. Em 2017 e 2018, as equipes do programa vistoriaram mais de 100 mil residências, orientando os moradores sobre as doenças e formas de combate ao mosquito.

Cada ovo do Aedes aegypti sobrevive até 450 dias em local seco, mas em contato com a água, recomeça o processo de crescimento. Denuncie possíveis criadouros, pelo telefone 4164-3866 e evite locais com água parada.