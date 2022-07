Prefeitura revitaliza quadra do Ginásio Ayrton Senna

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 7 de fevereiro de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, revitalizou a quadra do Ginásio Ayrton Senna para oferecer melhores condições de jogo aos praticantes de esportes na cidade.

Foram realizadas as ações de pintura da quadra e das grades do local, além de instalar uma nova rede de vôlei e a tela de proteção da quadra. As cestas de basquete e traves dos gols de futsal também foram revitalizadas.

E visando aprimorar a prática esportiva na cidade, a Prefeitura trabalha para iniciar a reforma do Ginásio Tancredão ainda este ano.