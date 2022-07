Patrulha da Dengue visita mais de mil residências e comércios no Ariston

Data de Publicação: 13 de fevereiro de 2019

Em Carapicuíba, o mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela não tem vez. No sábado (9), a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde realizou, no Ariston, a intensificação do programa ‘Patrulha da Dengue’.

Cerca de 120 colaboradores dividiram-se em ações de busca por possíveis criadouros do Aedes aegypti, panfletagem com orientações sobre as doenças e formas de combate ao mosquito, além de vacinação contra a febre amarela para os moradores que não receberam a dose. A mobilização alcançou mais de mil residências.

Outra importante iniciativa foi a retirada de entulhos, móveis e trecos depositados ilegalmente nas ruas. Além de acumular água parada, esses materiais podem atrair ratos, baratas e escorpiões. Pedágios nos faróis, com faixas e panfletagem para conscientização, também foram realizados.

Neste sábado (16), o próximo bairro a receber a intensificação será a Vila Menck. É importante lembrar que os agentes de saúde do ‘Patrulha da Dengue’ percorrem a cidade diariamente, durante todo o ano. Em 2017 e 2018, as equipes do programa vistoriaram mais de 100 mil residências, orientando os moradores sobre as doenças e formas de combate ao mosquito.

Cada ovo do Aedes aegypti sobrevive até 450 dias em local seco, mas em contato com a água, recomeça o processo de crescimento. Denuncie possíveis criadouros, pelo telefone 4164-3866 e evite locais com água parada.