Motoristas de van escolar e táxi têm até o dia 28 deste mês para renovar alvará

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 13 de fevereiro de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Transporte e Trânsito, está renovando o alvará dos motoristas de veículo escolar e táxi de Carapicuíba.

Para fazer a renovação o condutor deve ir à Secretaria de Transporte e Trânsito, que fica localizada na Av. Deputado Emílio Carlos, 360 – Centro e funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, para verificar quais documentos deverá providenciar, de acordo com a categoria.

Antes da emissão do alvará é realizada a vistoria preliminar no veículo. A secretaria emite um relatório e entrega ao motorista informando sobre possíveis irregularidades que devem ser sanadas antes da vistoria obrigatória feita pelo Ciretran, de acordo com o calendário específico.