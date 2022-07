Material reciclável gera desconto em conta de luz

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 16 de fevereiro de 2019

Proteger o meio ambiente com redução da conta de luz. Esta é a proposta do programa Recicle Mais, Pague Menos, uma parceria entre a prefeitura de Carapicuíba, a Enel e a 4R. O posto de troca está instalado no Giga Atacado. Nesse local, o cidadão é beneficiado com desconto na conta de energia, mediante a entrega de materiais recicláveis, como papel, plástico, metal e vidro. O cliente pode levar quanto material reciclável quiser e, dependendo da quantidade, é possível zerar o valor da conta de luz.

COMO FUNCIONA – O interessado deve procurar o ponto de coleta do programa Recicle Mais, Pague Menos, portando uma conta de luz para fazer o seu cadastro. O cliente cadastrado recebe um cartão, que dá direito à troca de materiais recicláveis por descontos na próxima conta. Todo o material é pesado e calculado de acordo com o valor praticado no mercado. Após a pesagem, o participante recebe um comprovante do bônus, que será creditado na próxima conta de luz.

O Ponto de Troca está instalado no Giga Atacado, na rua Bárbara Hipólito Capriotti, 401, Vila Iza, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas, e aos sábados das 9 às 13 horas.