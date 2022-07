Prefeitura de Carapicuíba limpa córrego localizado no Jardim Maria Beatriz

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 19 de fevereiro de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, está executando a ação de limpeza do córrego que fica localizado na estrada Egílio Vitorello – Jardim Maria Beatriz.

O serviço tem o objetivo de fazer com que o curso da água volte a fluir com normalidade e as chuvas deixem de ser motivo de preocupação aos moradores da região.

Desde 2017 a Prefeitura está trabalhando firme no combate às enchentes. Entre as maiores obras está o desassoreamento (limpeza) do Rio Cotia, divisa com Barueri, na região da Vila Sul Americana.

Vale lembrar que em 2018 foram instalados mais de mil metros de novos tubos para melhorar a captação de águas da chuva. Isso resultou na melhor fluidez das águas.

As atividades de prevenção incluem ainda instalações de tubos para capitação de águas pluviais e as operações diárias de limpeza de boca de lobo, cata-treco e retida de entulhos.