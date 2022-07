Prefeitura amplia canalização do Córrego Cadaval

Secretarias: Desenvolvimento Urbano

Data de Publicação: 20 de fevereiro de 2019

A região da avenida Victório Fornazaro, na Vila Lourdes, onde o Córrego Cadaval deságua no Rio Cotia, passa por uma completa revitalização. A Prefeitura de Carapicuíba está trabalhando no local, em uma obra para evitar alagamentos e melhorar o trânsito.

Além da limpeza do leito, o córrego recebe aduelas de concreto, ampliando significativamente a vazão da água. Na margem do lado carapicuibano do rio Cotia, a Prefeitura está construindo um muro de contenção, com calçada e guarda corpos.

Concluída essa etapa, a prefeitura fará uma completa reestruturação da malha viária local. A revitalização envolve as avenidas Rui Barbosa, Victório Fornazaro e Dante Carraro, além da rua Casa Branca, dinamizando o fluxo local. As obras de canalização visam prevenir enchentes, e as alterações estão sendo realizadas para facilitar o fluxo de automóveis na região.

ILUMINAÇÃO – Essa região já havia sido beneficiada com obras da Prefeitura. É o caso da Marginal do Cadaval, que recebeu 276 lâmpadas metalizadas de 400 watts. Já a avenida Victório Fornazaro recebeu 100 novas lâmpadas. Outro benefício significativo é a nova pré-escola do bairro, na avenida Sul Americana, a ser inaugurada já no próximo mês de março.