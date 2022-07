Prefeitura apresenta principais ações e anuncia conquistas para Carapicuíba

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 21 de fevereiro de 2019

Na quarta-feira, dia 20, o Prefeitura realizou a prestação de contas, no pátio da Secretaria de Transporte e Trânsito, no Centro da cidade. A ocasião marcou o lançamento da programação do aniversário de Carapicuíba.

A Prefeitura apresentou conquistas como o Centro de Fisioterapia, a unidade do Corpo de Bombeiros, a revitalização completa do largo da Vila Menck, entre outros benefícios importantes para os carapicuibanos. Também já faz um ano de Policlínica, maior equipamento público de saúde da cidade.

Centro de Fisioterapia

Em funcionamento há quatro meses, o novo Centro de Fisioterapia de Carapicuíba dobrou o número de atendimentos. Em modernas instalações, o local tem capacidade para 2.600 pacientes ao mês. O ambiente, integralmente planejado, conta com decoração personalizada, ar-condicionado, câmeras de segurança, estrutura moderna e totalmente informatizada, trazendo conforto e qualidade no atendimento à população.

Policlínica

Em março de 2018, Carapicuíba ganhou o seu maior equipamento de saúde, a Policlínica. Localizado no Parque Santa Tereza, o prédio de 1.379 metros quadrados abriga 17 especialidades médicas, salas de exames e procedimentos. Além disso, realiza mais de 5 mil atendimentos ao mês em modernas e confortáveis instalações.

Reforma nas UBSs



A Prefeitura realiza reformas nas Unidades Básicas de Saúde para melhor atender a população. No mês de aniversário da cidade, serão entregues totalmente revitalizadas a UBS Florispina (Vila Dirce) e a UBS Novo Horizonte.

Programa Jepoe



O programa é uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Carapicuíba e proporciona oportunidades para 1.000 jovens da cidade. As aulas acontecem na faculdade Estácio/FNC e os participantes também realizam atividades comunitárias. Os adolescentes de 16 a 18 anos recebem bolsa-auxílio de R$ 500, vale-transporte e uniforme.

Kit e uniforme escolar



Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura iniciou a entrega do kit e uniforme escolar no primeiro dia de aula. São beneficiados mais de 19 mil alunos. Num cronograma que segue pelos próximos dias, todas as crianças matriculadas nas 47 escolas municipais da cidade, do berçário ao 5º ano do ensino fundamental, somando os estudantes do EJA (Ensino de Jovens e Adultos), recebem os materiais necessários para o aprendizado completo dentro da sala de aula para o ano todo.

Novas escolas

No mês de aniversário da cidade, a Prefeitura vai inaugurar duas novas escolas, uma na Vila Menck e outra no Novo Horizonte. Além disso, há mais quatro em obras que vão contribuir com mais de 1.000 novas vagas no ensino infantil.

Programa Construindo o Futuro

Lançado no segundo semestre de 2018, o programa “Construindo o Futuro” está renovando as escolas do município. Ações de melhorias e manutenções nas instalações internas e externas das unidades, com o objetivo de trazer maior conforto e comodidade aos professores e alunos, além de segurança no ambiente escolar. Três escolas já foram entregues totalmente reformadas: Nai Molina, Tico-Tico e Cidade Ariston. Além disso, outras seis estão em obras.

Nova iluminação

A Prefeitura tem transformado a cidade de Carapicuíba. O programa IluminAção implantou novas lâmpadas de LED e luminárias brancas em vias importantes para a cidade. Já foram beneficiadas as avenidas Consolação, Inocêncio Seráfico, Deputado Emílio Carlos, Mário Covas, Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, Victório Fornazaro, Estrada da Fazendinha e Marginal do Cadaval.

Além disso, o programa também realiza manutenção da iluminação pública em até 48 horas após o pedido. A população pode solicitar o serviço pelo telefone 0800 779 2000.

Delegacia Seccional

A Delegacia Seccional estava localizada num prédio em condições precárias e a cidade corria o risco de perder a sede para outro município da região. Agora o equipamento de segurança está em novo endereço (Av. Deputado Emílio Carlos, 821, Chácara Santa Terezinha). O imóvel disponibilizado pela Prefeitura conta com mais de 800 m² de área construída. O prédio de três andares foi totalmente reformado, a instalação elétrica e a rede de computadores foram refeitas.

Programa de Recapeamento

Em 2018, a Prefeitura de Carapicuíba deu início ao maior programa de recapeamento da história da cidade. São mais de 260 vias beneficiadas em diversos bairros, proporcionando mais mobilidade e segurança à população.

Terminal Vila Menck

A revitalização do Largo da Vila Menck será inaugurada em março e inclui Terminal de Ônibus, duas rotatórias, quadra poliesportiva, playground, pista de skate. São inúmeros benefícios para os moradores. É mais um local totalmente transformado pela Prefeitura.

Unidade do Corpo de Bombeiros

Um grande sonho da população de Carapicuíba será realizado. A unidade será composta por 26 bombeiros, três viaturas, sendo um caminhão de combate a incêndio (autobomba), uma ambulância de resgate e uma viatura para uso administrativo.

O local terá sala de treinamento, sala de comunicações, alojamento, sala de descanso, refeitório e banheiro com acessibilidade. É importante destacar que os bombeiros ficam 24 horas no quartel.

Parque dos Paturis

As obras do Parque dos Paturis seguem a todo vapor. O projeto inclui cercamento completo, videomonitoramento, pistas de caminhada, sala de administração, novos banheiros, reforma da pista de skate.

Novo Centro Administrativo

Localizado em terreno com mais de 6 mil metros quadrados, com mais de 2.500 metros quadrados construídos, o prédio vai abrigar parte das secretarias municipais, proporcionando melhoria no atendimento, além de conforto e segurança aos munícipes e servidores. Há anos, o atual Centro Administrativo funciona num galpão alugado, em condições inapropriadas.

Novo Complexo do CSU

As obras de revitalização do Centro Social Urbano (CSU), no Ariston, já começaram. A Prefeitura vai transformar o local, que estava abandonado há anos. A população vai contar com duas novas escolas, quadra coberta, playground, campo de grama sintética, um verdadeiro complexo de atividades educacionais, esportivas e culturais.

Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura

A Prefeitura apresenta um grande projeto para crianças e jovens de Carapicuíba. É o Ceeac (Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura), que será construído no Jardim Planalto e contará com nova escola, teatro, ginásio, piscina e atividades recreativas e culturais.