Com mutirão de consultas aos sábados, Carapicuíba tira mais de 1,5 mil pacientes da fila de espera

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 27 de fevereiro de 2019

Além das melhorias nos equipamentos de saúde, a Prefeitura também trabalha no atendimento ágil à população. Nos últimos dois sábados, 16 e 23 de fevereiro, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Menck, Central e Jardim Ana Estela atenderam mais de 1,5 mil pacientes que aguardavam consultas de pediatria, clínico geral e ginecologia.

Os mutirões também oferecem vacinação contra a febre amarela e continuam nos próximos sábados de março, a partir do dia 9, nas UBS’s com demanda de agendamentos reprimida. O objetivo é diminuir a fila de espera por consultas, intensificada pela transição de profissionais do programa ‘Mais Médicos’.

Para garantir a efetividade dos mutirões, é importante que os pacientes mantenham o contato atualizado na Unidade Básica de Saúde.

Construindo a saúde que sonhamos

O governo municipal vem realizando diversas ações para diminuir o tempo de espera por consultas e exames, como o programa ‘Avança Saúde’ que por meio de clínicas privadas, já tirou mais de 30 mil pessoas da espera por 10 tipos de ultrassonografias e consultas oftalmológicas.

Outra importante iniciativa foi a informatização do fluxo de agendamentos, que era realizado através de malotes. A Central de Regulação de Vagas (setor de agendamento) passou a receber as guias de consultas e exames em sistema computadorizado, garantindo agilidade no serviço e melhor controle dos encaminhamentos.