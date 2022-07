Prefeitura de Carapicuíba realiza ampliação e reforma em mais um equipamento de saúde

Data de Publicação: 28 de fevereiro de 2019

As melhorias na área da saúde de Carapicuíba estão a todo vapor. Na primeira quinzena deste mês, a administração municipal iniciou as obras de ampliação e reforma da Unidade de Saúde da Família (USF), no Parque Jandaia. A conclusão está prevista para os próximos meses.

O investimento permite a revitalização completa da unidade, viabilizando a troca da rede elétrica e hidrossanitária, substituição do piso, pintura, troca do gradil externo, portas e janelas, instalação de forro e nova mobília. Até o final das obras, os serviços da USF são oferecidos na UBS Adauto Ribeiro (Estrada da Guabiroba, 519 – Jardim Santo Estevão).

Além de acessibilidade e ambiente climatizado, a USF será totalmente informatizada, trazendo agilidade e conforto aos atendimentos. As obras também incluem a ampliação da unidade com três novas salas – triagem, farmácia e consultório de ginecologia.

Essa é a terceira unidade de saúde básica a passar por obras de melhorias. Em março deste ano, a Prefeitura de Carapicuíba vai entregar a ampliação e reforma das UBS’s Raimundo Guedes (Novo Horizonte) e Florispina de Carvalho (Vila Dirce).