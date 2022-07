Prefeitura de Carapicuíba abre inscrições para cursos gratuitos

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 28 de fevereiro de 2019

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assitência Social e Cidadania oferece aos moradores cursos gratuitos de Aplicador de Filme Automotivo, Dança (vários ritmos), Unhas em Gel, Patchwork (trabalho com retalhos) e Designer de Sobrancelha. As inscrições podem ser realizadas a partir do dia 11 de março.

Os cursos tem duração de 20 a 60 horas e serão oferecidos em todos os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

As vagas são limitadas e poderão ser preenchidas somente por moradores da região de cada Cras e Creas. Caso o número de inscritos ultrapasse a quantidade de vagas, os excedentes ficarão na lista de espera para os novos cursos e turmas dos próximos meses.

Para se inscrever, os interessados devem ter idade a partir de 14 anos e apresentar originais e cópias do RG, CPF e comprovante de residência. Menores de idade precisam estar acompanhados do responsável.

Confira os endereços e telefones dos locais de inscrição. O horário de atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Curso de Patchwork

Cras I – Dr. José Luiz Gomes de Araújo

Rua Comendador Dante Carraro, 333 – Cidade Ariston

Telefone: (11) 4181-2251

Curso de Dança

Cras II – Maria Margarida Clemente de Oliveira

Rua Zequinha de Abreu, 22 – Parque Santa Tereza

Telefone: (11) 4146-9431

Curso de Dança

Cras III – Maria Rosa da Conceição

Estrada Dr. Miguel Vieira Ferreira, 777 – Parque Planalto

Telefone: (11) 4189-2745

Curso de Designer de Sobrancelha

Cras IV – Lourdes da Silva Brito

Rua Pereira Barreto, 289 – Santa Brígida

Telefone: (11) 4146-3243

Curso de Unhas em Gel

Cras V – José Elysiário Ribeiro

Avenida Celeste, 210 – Centro

Telefone: (11) 4164-1518

Curso de Aplicador de Filme Automotivo

Creas – Maristela Cruz

Avenida Tâmara, 283 – Centro