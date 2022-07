Carapicuíba comemora Dia Internacional da Mulher com evento especial no Parque Gabriel Chucre

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 7 de março de 2019

Chegou a hora de comemorar o Dia Internacional da Mulher. No sábado, dia 9, a Prefeitura de Carapicuíba realiza um evento especial para as carapicuibanas, no Parque Gabriel Chucre (Av. Consolação, 505 – Vila Gustavo Correia), das 10 às 14 horas.

Serão diversas atrações e serviços, como Espaço da Beleza (maquiagem, corte e escova de cabelo, esmalte, sobrancelha), auriculoterapia e coleta de papanicolau (com distribuição de senhas), vacinação contra febre amarela e atualização da caderneta, aula de defesa pessoal, zumba e alongamento e ainda apresentação da arte marcial Tai Chi Chuan, plantio de árvores e brinquedos infláveis para as crianças.

Para facilitar o trajeto das mulheres, a Prefeitura irá disponibilizar, durante todo o período do evento, transporte gratuito com saída do Calçadão Central até o Parque Gabriel Chucre.