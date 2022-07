Aniversário da cidade terá torneio de futebol

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 8 de março de 2019

A programação de aniversário de emancipação político-administrativa de Carapicuíba conta com um grande torneio de futebol.

A competição soma 16 equipes: Barcelona, Catuense, Parceria, Mary Jane, Villareal, Nacional, Palmeirinha, Maresias, Aliança Paulista, Camaleão, Paulistano, Vila Iza, Manchester, Planalto, Largo da Pólvora e Brasinha.

A rodada de abertura está agendada para o dia 16, com quatro partidas no Niterói e outras quatro no Inac, sempre a partir das 11 horas.

Os vencedores se enfrentam no dia 17, com jogos no Niterói e Inac, às 9 e 10h30. A fase semifinal será no Niterói, no dia 23, com partidas às 14 e 15h30, e a grande final acontece no domingo, 24, às 10h45, também no Niterói.

CARAPICUÍBA 54 ANOS – A programação de aniversário da cidade envolve uma maratona de eventos. No decorrer deste mês, serão inauguradas diversas obras, como novas escolas, terminal rodoviário e reformas de UBSs, além de shows, Sessão Solene, missa e culto de ação de graças. Confira a programação completa, com agenda de eventos, no portal da Prefeitura www.carapicuiba.sp.gov.br