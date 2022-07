Carapicuíba comemora 54 anos com inaugurações e shows

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 13 de março de 2019

Neste mês de março Carapicuíba completa 54 anos de emancipação político-administrativa. A Prefeitura preparou uma série de atividades, entregas de novos equipamentos públicos e muitos benefícios para a população da cidade.

No sábado, dia 30, a Prefeitura inaugura o Terminal Vila Menck, com revitalização completa do local, pista de skate, playground, quadra, duas rotatórias. A cerimônia será realizada a partir das 17h e contará com show do Padre Alessandro Campos, que também é apresentador de programas na Rede TV e Rede Vida.

Já no dia 31, a partir das 10h, o Largo da Vila Menck recebe evento “Domingo de Alegria”, com diversas atividades para crianças e show do Patati e Patatá para comemorar as importantes inaugurações de mês de aniversário.

Carapicuíba 54 anos – Construindo a Cidade que Sonhamos

Março começou com o Carnaval da Família na Aldeia de Carapicuíba. O evento reuniu milhares de pessoas no local. No dia 8, a Prefeitura entregou a nova sede da Secretaria da Saúde e no dia 9 realizou evento especial, no Parque Gabriel Chucre, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Nesta quarta-feira, dia 13, acontece a reabertura do Banco do Povo, no Ganha Tempo. Já no dia 20, haverá a entrega da Revitalização do Portal da Av. Consolação. Em comemoração ao Dia Mundial da Água (22/3), a Prefeitura realiza evento no Calçadão.

A população de Carapicuíba vai contar com duas novas Escolas de Educação Infantil, a Emei José Gonçalves, na Vila Menck e a Emei Leonildo Braym, nos dias 21 e 23, respectivamente.

Já na área da saúde, serão entregues totalmente reformadas, a Unidade Básica Raimundo Guedes, no Jd. Novo Horizonte e a UBS Florispina de Caravalho, na Vila Dirce, que também recebeu obras de ampliação, nos dias 22 e 29, respectivamente.

Confira a programação completa

2/3 Sábado/Domingo 21 Quinta-feira Carnaval da Família Inauguração da Emei – José Gonçalves Praça da Aldeia Av. Marginal do Cadaval, Vila Menck, às 18 horas 8 Sexta-feira 22 Sexta-feira Inauguração da Nova Secretaria de Saúde Dia da Água no Calçadão das 9 às 16 horas R. Antônio Roberto, 53, Centro, às 18 horas Entrega da reforma da UBS Raimundo Guedes R. Áquila, 21, Jd. Novo Horizonte, às 18 horas 9 Sábado 23 Plantio Viva mais Verde – às 9 horas Sábado Dia da Mulher – Um Evento Especial para você! Inauguração da Emei – Leonildo Braym Pq. Gabriel Chucre das 10 às 14 horas R. Áquila, 75 – Jd. Novo Horizonte, às 10 horas Torneio de Futebol – semifinal no Estádio do Niterói, às 1 13 Quarta-feira 24 Reabertura do banco do Pobo Paulista Domingo Ganha Tempo, às 8 horas Torneio de Futebol – Final Estádio do Niterói, às 10h45