Domingo tem Rua de Lazer na Cohab

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 14 de março de 2019

Dentro do leque de eventos no mês de aniversário da cidade, a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Carapicuíba programou uma Rua de Lazer no próximo domingo, 17, das 10 às 14 horas, na Cohab.

Uma maratona de atividades, o que envolve futebol com mini-gol, taco, badminton, ping pong e brinquedos infláveis, entre outras.

O evento terá início às 10 horas, na rua Egeu, na Cohab.

CARAPICUÍBA 54 ANOS – A programação de aniversário da cidade soma diversos eventos. No decorrer deste mês, serão inauguradas obras, como novas escolas, terminal rodoviário e reformas de UBSs, além de shows, Sessão Solene, missa e culto de ação de graças. Confira a programação completa, com agenda de eventos