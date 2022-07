Prefeitura realiza limpeza em galerias na Av. Marginal do Cadaval

Data de Publicação: 14 de março de 2019

A Prefeitura, com o objetivo de fazer com que o curso das águas volte a fluir com normalidade, está realizando a limpeza nas galerias da Av. Marginal do Cadaval. Assim, as chuvas deixarão de ser motivo de preocupação aos moradores da região.

As equipes vêm trabalhando firme para combater enchentes. Outro local beneficiado e que passa por completa revitalização é a região da avenida Victório Fornazaro, na Vila Lourdes, onde o Córrego Cadaval deságua no Rio Cotia.

Vale ressaltar que em 2018, com diversos locais beneficiados, foram instalados mais de mil metros de tubos para melhorar a captação da água da chuva. Já neste ano, dentre diversas ações, foi realizada a limpeza do córrego que fica localizado na estrada Egílio Vitorello – Jardim Maria Beatriz.

As atividades de prevenção incluem ainda as operações diárias de limpeza de boca de lobo, cata-treco e retirada de entulhos.