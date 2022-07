Chuvas adiam abertura do Torneio de Aniversário

Data de Publicação: 18 de março de 2019

As fortes chuvas que se abateram sobre a região no último fim de semana prejudicaram a abertura do Torneio de Aniversário. A primeira rodada, agendada para o sábado, 16, foi transferida para o domingo e mesmo assim não foram realizadas todas as partidas.

No Niterói, Parceria e Planalto empataram em 2 a 2. Nos pênaltis, deu Parceria por 6 a 5. O Barcelona despachou o Brasinha por 4 a 2, e a partida entre Palmeirinha e Largo da Pólvora foi interrompida pela chuva aos 22 minutos do primeiro tempo. Aliança Paulista x Vila Iza também foi adiado. No Inac, o Catuense venceu o Villareal pela contagem mínima. Maresias e Manchester empataram em 2 a 2: nos pênaltis, deu Manchester por 4 a 3. Mary Jane e Camaleão também empataram, em 1 a 1. Nos pênaltis, o Mary Jane garantiu a vaga com a vitória por 4 a 3. Nacional x Paulistano foi adiado devido as fortes chuvas.

O fechamento da rodada está agendado para o sábado, dia 23, no Niterói. Às 13h15, tem a continuidade da partida entre Palmeirinha e Largo da Pólvora. Às 14h30 e 16 horas jogam Aliança Paulista x Vila Iza e Nacional x Paulistano, respectivamente.

CARAPICUÍBA 54 ANOS – A programação de aniversário da cidade soma diversos eventos. No decorrer deste mês, serão inauguradas obras, como novas escolas, terminal rodoviário e reformas de UBSs, além de shows, Sessão Solene, missa e culto de ação de graças. Confira a programação completa, com agenda de eventos, no portal da prefeitura www.carapicuiba.sp.gov.br