Prefeitura realiza palestras de qualificação para cozinheiras escolares

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 20 de março de 2019

Neste mês de março, a Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Educação, ofereceu qualificação para mais de 100 cozinheiros das escolas municipais da rede de ensino. As palestras aconteceram no Centro de Formação de Professores, ministradas por profissionais de nutrição em alimentação escolar.

O treinamento tem o objetivo de conscientizar e reciclar conhecimentos, através de conceitos sobre a preparação correta dos alimentos, higiene pessoal e redução de desperdício de alimentos nas unidades escolares e fora do ambiente escolar.

A diretora do Departamento de Alimentação Escolar, explicou a importância da qualificação às cozinheiras já no início do ano. “O intuito é aumentar o conhecimento técnico e aprimorar o trabalho realizado pelos profissionais, que são parte fundamental no processo da alimentação escolar”, ressaltou.

Ao término da palestra, as cozinheiras receberam certificados de participação e aproveitaram para degustar receitas elaboradas com alimentos saudáveis, que podem ser preparados e adicionados às refeições diárias servidas nas escolas municipais.