Prefeitura de Carapicuíba amplia atendimentos no programa Avança Saúde

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de março de 2019

As melhorias na área da saúde de Carapicuíba não param. Neste mês de março, o governo municipal expandiu o programa Avança Saúde. Além de oferecer 10 tipos de ultrassonografias e consultas oftalmológicas, a iniciativa conta agora com oito novas especialidades médicas, atendidas por meio de clínicas privadas. São elas: psiquiatria, dermatologia, otorrinolaringologia, neurologia, endocrinologia, reumatologia, pneumologia e ortopedia.

Criado em 2018 para auxiliar na demanda reprimida da gestão anterior de milhares de guias de encaminhamentos médicos, e também para agilizar os atendimentos que aguardam vaga do Governo do Estado, o Avança Saúde já tirou, mais de 30 mil pessoas da espera por ultrassonografias e consultas oftalmológicas.

Construindo a saúde que sonhamos

O governo municipal tem realizado diversas ações para diminuir o tempo de espera por consultas e exames, como o programa Mutirão da Saúde, que já atendeu cerca de três mil pacientes, que aguardavam consultas de pediatria, clínico geral e ginecologia.

Outra importante iniciativa foi a informatização do fluxo de agendamentos, que era realizado através de malotes. A Central de Regulação de Vagas (setor de agendamento) passou a receber as guias de consultas e exames em sistema computadorizado, garantindo agilidade no serviço e melhor controle dos encaminhamentos.