Prefeitura inaugura pacote de obras no aniversário da cidade

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 20 de março de 2019

Neste mês de março, Carapicuíba comemora 54 anos de emancipação político-administrativa e, no leque de eventos da programação, a Prefeitura entrega três obras nos próximos dias. Na quinta-feira, inaugura a Emei José Gonçalves, na Vila Menck. Na sexta e no sábado, entrega a reforma e ampliação da UBS Raimundo Guedes e inaugura a Emei Leonildo Braym, respectivamente, ambas as obras no bairro do Novo Horizonte.

A Emei José Gonçalves soma 140 novas vagas. Em um prédio moderno, a escola soma 5 salas de aula, além de 2 berçários, fraldário, playground, refeitório e pátio coberto.

A inauguração está agendada para a quinta-feira, dia 21, às 18 horas, na avenida Marginal do Cadaval.

A UBS Raimundo Guedes foi totalmente reformada. Troca de piso, reforma elétrica e hidrossanitária, pintura, estrutura de combate a incêndios e novo mobiliário, em ambiente climatizado e totalmente informatizado.

A solenidade de entrega, no dia 22, sexta-feira, tem início às 18 horas, na rua Áquila, 21, no Novo Horizonte.

O mesmo bairro recebe uma nova escola: a Emei Leonildo Braym, com capacidade para 200 crianças. As instalações envolvem 4 salas de aula, cozinha, refeitório, lactário, repouso, banho, lavanderia, solário, pátio coberto, anfiteatro e playground.

A inauguração começa às 10 horas de sábado, dia 23, na rua Áquila 75, no Novo Horizonte.

PROGRAMAÇÃO – A programação de aniversário da cidade soma diversos eventos. No decorrer deste mês, serão inauguradas obras, além de shows, Sessão Solene, missa e culto de ação de graças. Clique aqui e confira a programação completa, com agenda de eventos.