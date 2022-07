Banco do Povo Paulista é reaberto em Carapicuíba

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 20 de março de 2019

Dentro da programação de aniversário da cidade, na última quarta-feira (13), o Banco do Povo Paulista, maior programa estadual de microcrédito do Brasil, foi reaberto no Ganha Tempo (dentro do Plaza Shopping Carapicuíba). A importante conquista é resultado da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Social e Trabalho.

As dívidas herdadas pela atual gestão impediam a celebração de convênios com os Governos Federal e Estadual, por isso, o programa de empréstimos para microempresas foi encerrado em 2016, na gestão anterior. Depois do financiamento da dívida, em 2017, a Prefeitura de Carapicuíba conseguiu renovar o convênio do Banco do Povo Paulista, fortalecendo o empreendedorismo na cidade.

Com empréstimos a microempreendedores formais ou informais, que variam de R$ 200 a R$ 20.000, o Banco do Povo Paulista oferece juros de 0,35% ao mês, permitindo que negociantes invistam em seus empreendimentos, com parcelas facilitadas de até 36 vezes.

João Jacó de Souza, 69, já realizou três empréstimos pelo Banco do Povo Paulista, para alavancar o seu empreendimento de chapéus, cintos e carteiras. “No início era uma banca pequena na feira e eu sempre ficava devendo para o fornecedor, mas depois do primeiro empréstimo consegui negociar melhor e alavancar meu negócio. Em modéstia parte, era a banca mais completa do local”, conta.

O evento de reabertura contou com as presenças do prefeito Marcos Neves, vice-prefeita Gilmara Gonçalves, Tadeu Saravalli da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, além de vereadores, secretários e munícipes.