8° Conferência Municipal de Saúde

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 22 de março de 2019

A Secretaria de Saúde convida a todos a participar da 8° Conferência Municipal de Saúde. Com o tema ‘Saúde e Democracia’, as reuniões acontecerão entre os dias 27 de março e 10 de abril. Confira as datas, locais e horários:

PRÉ-CONFERÊNCIAS

27 de março

9h – UBS Central (Av. Consolação, 505 – Vila Gustavo Correa)

14h – UBS Cohab II (Av. do Bosque, 410 – Cohab II)

28 de março

9h – UBS Vila Helena (R. Vereador José Fernandes Filho, 78 B – Vl

Helena)

14h – UBS Novo Horizonte (R. Áquila, 21 – Jd. Novo Horizonte)

29 de março

9h – UBS Adauto Ribeiro (Estr. da Guabiroba, 519 – Jd Santo Estevão)

14h – UBS Parque Flórida (R. Califórnia, 5 – Pq. Flórida)

01 de abril

9h – UBS Cohab V (Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 860 A

– Cohab V)

14h – UBS Ariston (R. Dumont, 26 – Cidade Ariston)

02 de abril

9h – UBS Ana Estela (R. Monte Aprazível, 50 – Jd. Ana Estela)

14h – UBS Vila Menck (Estr. das Acácias, 202 – Vl Menck)

03 de abril

9h – UBS Vila Cretti (R. José Fernandes Teixeira, 510 – Vila Cretti)

14h – UBS Florispina de Carvalho (R. Bandeirantes, 24 – Vila Dirce)

CONFERÊNCIA MUNICIPAL

10 de abril

8h às 18h

Faculdade Estácio (FNC) – (Av. Francisco Pignatari, 630 – Vl Gustavo Correia)