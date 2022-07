Estão definidos os semifinalistas

Data de Publicação: 25 de março de 2019

A rodada de domingo, 24, definiu os semifinalistas da competição. Já no sábado, 23, teve a conclusão da primeira fase. A partida entre Largo da Pólvora e Palmeirinha, interrompida aos 22 minutos do primeiro tempo: o Largo da Pólvora despachou o Palmeirinha por 1 a 0. O Vila Iza goleou o Aliança Paulista por 5 a 1, e o Paulistano venceu o Nacional por 2 a 1.

No domingo, 24, no Niterói, o Paulistano derrotou o Parceria por 2 a 0 e o Barcelona passou pelo Mary Jane por 2 a 1. Já no campo do Inac, o Manchester garantiu a vaga com um 2 a 1 no Largo da Pólvora e o Catuense classificou-se com a vitória por 2 a 0, em cima do Vila Iza.

A fase semifinal está agendada para sábado, 30, no Niterói, às 14 e 15 horas: Paulistano x Catuense e Barcelona x Manchester. Os vencedores se enfrentam no domingo, 31, no Niterói, às 11 horas.

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL – MASTER

Brasinha marca a rodada de abertura com goleada

Domingo, 24, teve largada do Campeonato Municipal de Futebol categoria Master. E o Brasinha marcou a rodada com uma sonora goleada. São 12 equipes, divididas em duas chaves e classificando quatro de cada para a segunda fase (quartas de final).

Chave A – Brasinha, Unimarks, Meio Século, Terceiro Tempo, Vida Mansa e Planalto.

Chave B – Santa Catarina, Suorimé, Rubro Negro, XI Garotos, 7 de Setembro e Vasco da Gama.

No Niterói, o Brasinha goleou o Unimarks por 9 a 0 e o Terceiro Tempo também começou com a chuteira direita: 4 a 0 no Meio Século. No Planalto, o 7 de Setembro deu de 4 a 0 no Vasco da Gama e o Planalto bateu o Vida Mansa por 3 a 1. No Inac, o XI Garotos passou pelo Rubro Negro por 3 a 2 e a partida entre Santa Catarina e Suorimé terminou sem gols.

A segunda rodada está agendada para domingo, 31, sempre com partidas às 8h15 e 9h45. No Niterói: Unimarks x Planalto e Vasco da Gama x Santa Catarina. No Planalto: Rubro Negro x 7 de Setembro e XI Garotos x Suorimé. No Inac: Terceiro Tempo x Vida Mansa e Brasinha x Meio Século.