Prefeitura inaugura Terminal Rodoviário em show na Vila Menck

Data de Publicação: 27 de março de 2019

Em evento agendado para o próximo sábado, 30, a Prefeitura inaugura o Terminal Rodoviário da Vila Menck. A festa, que tem início às 17 horas, conta com show do Padre Alessandro Campos.

O terminal soma baias, duas rotatórias, quadra polisportiva, playground e pista de skate.

Trata-se de mais um benefício para o bairro, que já teve a Marginal do Cadaval atendida com drenagem e pavimentação, além de iluminada de ponta a ponta: 276 lâmpadas de 400 watts.

A festa de inauguração, no sábado, 30, no Largo da Vila Menck, começa às 17 horas, e conta com show do Padre Alessandro Campos. No dia seguinte mais festa: o Domingo de Alegria. Trata-se de evento voltado para a criançada, com início às 10 horas da manhã e fechando com grande show de Patati & Patatá.