Carapicuíba recebe Circuito Sesc de Artes com programação artística livre e gratuita

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 27 de março de 2019

A 11ª edição do Circuito Sesc acontece de 29 de março a 14 de abril, percorrendo diversas cidades do Estado de São Paulo. Com apoio da Prefeitura de Carapicuíba, o município recebe a programação artística livre e gratuita no domingo na Aldeia Jesuítica, das 16 às 21h30.

De atmosferas poéticas a explosões de cenas, de performances solo a grandes grupos, de trabalhos manuais à realidade virtual, o Circuito Sesc de Artes envolve 100 programações culturais em mais de mil apresentações artísticas em espaços públicos, sempre com atrações gratuitas para todas as pessoas.

Realizado desde 2008, o Circuito tem como objetivo estimular a circulação e a difusão de trabalhos artísticos, inspirar diversos usos para os espaços públicos e ampliar as possibilidades de convivência.

Confira as atrações:

Música



Čao Laru (Brasil/ França)



A banda foi formada na França com a proposta conceitual dos integrantes serem músicos-interventores e de ocuparem espaços, estejam onde estiverem. Neste ano, o grupo lançou o disco Fronteiras, em que fala de divisões geopolíticas, mas também sociais e virtuais. Sua sonoridade tem influência das melodias balcânicas, da canção francesa e de ritmos brasileiros, utilizando instrumentos acústicos e elétricos.

Circo



Cabaré Le Pétit Potpourri – Grupo Parque do Circo (SP)



Em um picadeiro a céu aberto, artistas brasileiros e internacionais se revezam para surpreender o público em números tradicionais de circo, como malabares, acrobacia e equilíbrio, porém, sempre com muito bom humor. A apresentação é acompanhada por música ao vivo, para prender o público no clima de cabaré circense.

Parque do Circo – Grupo Parque do Circo (SP)



Crianças e adultos poderão se divertir nas estações de brinquedos inspirados em técnicas circenses, como malabares, pontaria, equilíbrio e acrobacia. Há labirintos individuais e para duplas para percorrer com uma bola, labirintos de cabeça, mesa de malabares, cactos para lançar argolas, barras e pranchas de equilíbrio e também perna-de-pau e pé-de-pau.

Teatro



As Artes Malasartes: A Viagem de Pedro Malasartes – Teatro de Gravata (SP)



O caipira malandro Pedro Malasartes resolve conhecer o outro lado da vida, já que ninguém voltou de lá para lhe dizer nada. Quando ele se encontra com Deus e o Diabo, eles vão brigar para ver quem fica com Pedro, já que nenhum dos dois quer levar esse presente. O espetáculo de teatro de rua é inspirado na cultura popular do Vale do Paraíba.

Tecnologias e Artes



Luminária Mosaico – Coletivo Sagui Lab (SP)



Depois de aprender um pouco sobre mosaicos, espectro luminoso e composição de cores, os participantes da oficina vão utilizar papéis cortados a laser, recortes coloridos, desenhos e colagem para montar sua própria luminária tridimensional, com uma fita LED e bateria. A orientação é de um grupo de designers, artistas e educadores que divulgam a cultura “maker” e do “DIY – do it yourself”, ou seja, “faça você mesmo”.

Literatura



Bicicleta Literária – Cia. O Curioso (SP)



Dois artistas circulam pela praça com sua bicicleta decorada e lúdica. A cada parada, o público encontra um novo universo de histórias, por meio de livros, ilustrações, bonecos, objetos, música – e até da própria bicicleta, que se transforma em palco. A companhia atua há mais de oito anos com pesquisas cênicas, teatro de animação, narração de histórias e música.

Artes Visuais



Acessórios Lúdicos – Cauda e Asa de Bicho – Ana Carolina Botelho Pires – Projeto Roupa com História (SP)

Os participantes da oficina vão criar um par de asas ou uma cauda de dinossauro, feitas com feltro e aplicações em tecidos e aviamentos. A proposta é estimular a coordenação motora e a concentração enquanto incentiva-se a criatividade das crianças.

Serviço:

Circuito Sesc de Artes

Quando: 31/3 (domingo)

Horário: 16 às 21h30

Onde: Aldeia Jesuítica – Parque da Aldeia – Carapicuíba/SP

Livre e gratuito