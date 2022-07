Carapicuíba realiza Workshop sobre o programa Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 28 de março de 2019

Na sexta-feira (22), a Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Governo do Estado realizou o Workshop ‘Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho’ para mais de 40 empresários do município. O evento foi promovido pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico Social e Trabalho, no Plaza Shopping Carapicuíba.

O programa busca ingressar, no mercado de trabalho, pessoas de 16 a 21 anos que estejam cursando o ensino médio público, criando oportunidade para o primeiro emprego, através de estágio remunerado em empresas da iniciativa privada ou entidades sem fins lucrativos.

O objetivo do workshop foi incentivar empresas a se cadastrarem no programa, ampliando as vagas de estágio no município, para promoção do desenvolvimento pessoal e profissional da juventude. Carapicuíba possui 16 empresas cadastradas e atualmente atende também os jovens e empresários de Osasco.

Para mais informações sobre o programa e cadastro de jovens e empresas, acesse o site www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br. O programa ‘Jovem Cidadão – Meu Primeiro Trabalho’ está localizada no Ganha Tempo (Plaza shopping Carapicuíba – Estr. Ernestina Vieira,149).