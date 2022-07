Rede socioassistencial de Carapicuíba recebe repasse de 1,2 milhão

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 1 de abril de 2019

Na sexta-feira, 29, a Prefeitura de Carapicuíba recebeu repasse de R$ 1,2 milhão do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS). Mais de 75% do valor é destinado anualmente para dar continuidade à execusão dos serviços existentes na rede privada e pública, vinculados à Secretaria de Assitência Social. Para utilização deste recurso, a Secretaria realiza chamamento público, já para as entidades selecionadas, é homologado termo de colaboração, onde são realizados os devidos repasses de atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência que estejam em situação de vulnerabilidade social. O restante deste repasse é destinado à manutenção dos serviços realizados na rede pública, que atende este público, inclusive pessoas em situação de rua nos Cras, Creas, Crevim, MSE, Centro POP e CCI.

O recurso total de R$ 40,6 milhões, autorizado pelo Governo do Estado de São Paulo, foi repassado para 101 municípios. As transferências consideram a quantidade de habitantes e as ações definidas no Plano Municipal de Assistência Social de cada região. As Prefeituras devem aplicar os repasses, exclusivamente, em ações assistenciais de acordo com a realidade local.

A cerimônia de assinatura aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, contou com a presença do prefeito Marcos Neves, da secretária de Assistência Social e Cidadania de Carapicuíba, e da Secretária Estadual de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, além de autoridades das demais cidades beneficiadas.

“Por ser uma cidade bastante populosa, Carapicuíba precisa desse apoio financeiro para a rede socioassistencial. É com alegria que recebemos esse recurso, porque assim podemos desenvolver o trabalho social, garantindo atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade”, explica a secretária de Assistência Social e Cidadania.