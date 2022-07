Prefeitura entrega pacote de benefícios para a população no aniversário da cidade

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 1 de abril de 2019

No decorrer do mês de março, quando Carapicuíba celebrou 54 anos de emancipação político-administrativa, a Prefeitura entregou à população um pacote de obras e benefícios. São benfeitorias que atendem os setores de saúde, educação e infraestrutura, além de diversos eventos.

Duas escolas foram inauguradas, favorecendo os bairros da Vila Menck e Novo Horizonte. As duas somam 340 novas vagas, em seguras e confortáveis instalações, onde as crianças contam com refeições balanceadas, além de uniformes e kits de material escolar.

Com uma atenção especial ao setor, a Prefeitura inaugurou a nova sede da Secretaria de Saúde. O pacote inclui ampliações e reformas de duas Unidades Básicas de Saúde, nos bairros do Novo Horizonte e Vila Dirce. Agora com dependências modernas e amplas, o atendimento é realizado em ambiente climatizado e informatizado.

O bairro da Vila Menck agora tem um moderno terminal rodoviário, com baias, duas rotatórias e toda a área urbanizada, o que envolve quadra, playground e pista de skate. O terminal foi inaugurado com grande show do padre Alessandro Campos. No mesmo local, no dia seguinte, foi a vez da criançada, com o Domingo de Alegria, evento que contou com a apresentação do Patati & Patatá.

Alternados com as inaugurações, a Prefeitura realizou diversos eventos, como o Carnaval da Família, o Dia da Mulher e a Rua de Lazer, além do plantio Viva Mais Verde, o Dia da Água no Calçadão e o Torneio de Aniversário, reunindo as melhores equipes de futebol da cidade. No dia do aniversário da emancipação, 26 de março, a Câmara Municipal reuniu autoridades civis e militares na Sessão Solene.