Coroas tem rodada de goleadas

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 1 de abril de 2019

A segunda rodada do Master, realizada no domingo, 31, foi de goleadas. No Niterói, Planalto e Santa Catarina golearam seus adversários, Unimarks e Vasco da Gama, respectivamente, por 5 a 0. No Inac, o Terceiro Tempo deu de 4 a 1 no Vida Mansa e o Brasinha venceu o Meio Século pela contagem mínima. No Planalto, o Rubro Negro derrotou o 7 de Setembro por 2 a 1 e o XI Garotos passou pelo Suorimé por 1 a 0.

A terceira rodada está agendada para o domingo, 7, sempre com partidas ás 8h15 e 9h45. No Niterói: 7 de Setembro x Santa Catarina e Suorimé x Rubro Negro. No Planalto: Unimarks x Terceiro Tempo e Meio Século x Vida Mansa. No Inac: XI Garotos x Vasco da Gama e Planalto x Brasinha.